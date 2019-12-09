Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с продажей недвижимости, сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

«По версии следствия, четыре человека – двое мужчин и две женщины в возрасте от 42 до 53 лет – в период с 2011 по 2018 годы искали лиц, ведущих асоциальный образ жизни и злоупотребляющих спиртными напиткам. Под надуманными предлогами, в том числе аренды помещения для хранения товара, обвиняемые встречались с потерпевшими, покупали им спиртные напитки, продукты питания и помогали небольшими суммами денег. Таким образом они входили в доверительные отношения с собственниками жилья. Спустя время уточняли, нет ли у них желания продать квартиру и переехать за город, а разницу в деньгах оставить себе», — рассказали в СК.

Как правило, отметили в ведомстве, потерпевшие от сомнительной сделки отказывались. Однако мошенники убеждали граждан в ее прозрачности и в готовности оказания юридической и консультативной помощи. Если оказывалось, что квартира не приватизирована, то все действия по приватизации обвиняемые брали на себя. При этом собственникам обвиняемые обещали, что новые квадратные метры будут находиться недалеко от столицы.

«После проведения сделки и получения потерпевшими денег, обвиняемые вывозили их в специально приобретенные для них жилые дома. Как правило, их цена была в 5-7 раз ниже стоимости проданных квартир в Минске», — подчеркнули в СК.

«Для того, чтобы потерпевшие не могли оценить реальное состояние и стоимость приобретаемого жилья, осознать случившееся, обвиняемые предлагали потерпевшим спиртное». – добавили в комитете.

В материалах уголовного дела есть также эпизод, связанный с незаконным лишением свободы собственника жилья, который отказался от осуществления такой сделки. «Тогда обвиняемые прибегли к более жестким методам – заперли его дома, ограничивая таким образом свободу, и регулярно доставляли спиртное и сигареты. А спустя несколько дней, когда алкоголь заканчивался, предлагали все же осуществить сделку. Подавленный отсутствием свободы и алкоголя мужчина согласился на любые условия, лишь бы скорее получить спиртное», — рассказали в ведомстве.

Всего за восемь лет противоправной деятельности обвиняемые осуществили не менее восьми операций с недвижимостью.

Помимо этого, следователями установлены и иные эпизоды противоправной деятельности обвиняемых. Так, с сентября 2015 по октябрь 2016 года одна из участниц организованной группы под предлогом оказания услуг по снятию порчи (родового проклятья), обещая резкое улучшение материального положения и налаживание личной жизни (скорое вступление в брак), склоняла граждан к передаче ей денег. Средняя стоимость такой «услуги» варьировалась в районе Br200. Всего за указанный период женщина получила около Br37 тыс.

В зависимости от роли каждого участника группы в указанных действиях им предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере, повторно, (ч. 4 ст. 209) и незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 183 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Ко всем фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба следователями наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более Br40 тыс.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.