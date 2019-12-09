Нормандская четверка после долгого перерыва проводит встречу в Париже. Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель собрались сегодня, 9 декабря, в Елисейском дворце.

Зустріч «нормандської четвірки» Стартувала перша за три роки зустріч «нормандської четвірки», у складі якої президенти України, Росії, Франції та Німеччини Опубликовано hromadske.ua Понедельник, 9 декабря 2019 г.

Саммит в нормандском формате начался в 18:20 по киевскому времени и продолжается в закрытом режиме без журналистов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки перед встречей в нормандском формате. Это первый личный контакт лидеров Украины и России, ранее они несколько раз общались по телефону.

После встречи в нормандском формате президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин проведут двусторонние переговоры. После чего запланирован рабочий ужин с участием четырех лидеров, а программа нормандского саммита завершится совместной пресс-конференцией.

В начале нормандского саммита президент России Владимир Путин жестом остановил Владимира Зеленского, который хотел поднять какой-то вопрос в присутствии представителей медиа. Также российский лидер отметил, что все обсуждения начнутся только в закрытом формате. Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита чуть не занял место Путина за переговорным столом.