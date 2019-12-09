Российский артист Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в окружении пары.

По данным издания, 74-летний Петросян и 30-летняя Брухунова узаконили свои отношения в начале декабря, но афишировать этот факт «молодожены» не спешат.

Для Петросяна этот брак стал пятым по счету. Сатирик в ноябре 2018 года развелся с Еленой Степаненко. При этом, бывшие супруги до сих пор судятся — они не могут поделить совместно нажитое имущество.

На днях Брухунова выложила в своем Instagram фото белого букета в вазе, похожего на свадебный.