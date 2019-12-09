Белорусский фильм «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии, сообщил в Facebook режиссер ленты Алексей Полуян, передает sputnik.by.

«Озеро радости» — экранизация одноименного романа белорусского писателя Виктора Мартиновича, премьера картины состоялась в этом году и стала одним из самых обсуждаемых событий культурной жизни Беларуси.

Как сообщил в воскресенье режиссер ленты, международное жюри кинофестиваля в Левен номинировало «Озеро радости» на European Film Awards.

European Film Awards часто называют «европейским «Оскаром». Премия была учреждена в 1988 году. Накануне в Берлине прошла 32-ая церемония оглашения победителей, обладателем главной награды стал фильм «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Имена обладателей награды в следующий раз будут названы в Рейкьявике в декабре 2020 года.