После переговоров глав Беларуси и России, прошедших 7 декабря, Беларусь озвучила сумму, которую рассчитывает получить как компенсацию за поставку загрязненной нефти по трубопроводу “Дружба”, сообщает посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

По словам Семашко, вопросы компенсации были затронуты на переговорах Путина и Лукашенко. Минск рассчитывает на 70 миллионов долларов в качестве компенсации.

На территории Беларуси загрязненная нефть была обнаружена 19 апреля 2019 года. В связи с этим Беларусь вынуждено сократила экспорт нефтепродуктов, белорусские НПЗ снизили объемы переработки, при этом на Мозырском НПЗ вышло из строя оборудование. Чистая нефть поступила в страну только 2 мая.