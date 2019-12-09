Барак и Мишель Обама приобрели поместье за 11 млн долларов

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель приобрели поместье за 11 миллионов долларов в штате Массачусетс. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что речь идет об особняке с семью спальнями, который находится на острове Мартас-Винъярд у Атлантического побережья. Общая площадь здания составляет около 650 кв. м. К нему прилегает участок площадью не менее 11,5 га с бассейном, пляжем и пристанью.

Известно, что хозяином данного поместья раньше был владелец баскетбольной команды «Бостон селтикс» Уайклиф Граусбек.