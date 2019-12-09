Новогодние праздники в этом году не балуют белорусов большим количеством дополнительных выходных дней. Отдыхать мы будем 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу, 4 января), 6 января (с отработкой в субботу, 11 января) и 7 января.

Ранее в интернете появилась петиция сделать выходным 31 декабря (ее подписали больше 15,7 тысячи человек). Как уже сообщалось, правительство не поддержало эту идею. Однако, как стало известно TUT.BY, рассматривается вариант сделать 2 января выходным без отработки.

«Появилась информация, что 4 января не надо работать. 2 января будет полноценным выходным. Его не надо будет отрабатывать», — сказал TUT.BY информированный источник. По его словам, «власти услышали запрос со стороны общества и посчитали вариант с 2 января самым оптимальным».

На днях премьер-министр Сергей Румас сообщил, что правительство внесло в Администрацию президента проект указа по поводу выходного 2 января.