Фото: Анна Лисун

Несколько десятков человек вышли на Майдан Независимости в Киеве. Люди пришли с бело-красно-белыми флагами и флагами Украины, передает «Белсат».

В Киеве поддержали участников минской акции против интеграции с РФ
Фото: Анна Лисун
В Киеве поддержали участников минской акции против интеграции с РФ
Фото: Анна Лисун

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