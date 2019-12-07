У свеце В Киеве поддержали участников минской акции против интеграции с РФ 07.12.2019 в 17:02 25 Фото: Анна Лисун Несколько десятков человек вышли на Майдан Независимости в Киеве. Люди пришли с бело-красно-белыми флагами и флагами Украины, передает «Белсат». Фото: Анна Лисун Фото: Анна Лисун АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА В Минске на акции за независимость порвали портреты Путина (видео) Лукашенко: Беларусь не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, условия должны быть равными У Брусэлі беларусы і ўкраінцы выйшлі на пікет супраць «паглыблення інтэграцыі» Цена интеграции: сколько России не жалко денег для Беларуси У Мінску адбыліся пратэсты супраць паглыблення інтэграцыі з Расіяй Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным Газета «Народная Воля» і сайт www.nv-online.info – абсалютна розныя інфармацыйныя крыніцы 26.06.2018 в 16:50 Новае на сайце С 8 декабря подорожает топливо на АЗС 07.12.2019 в 18:54 В Минске на акции за независимость порвали портреты Путина (видео) 07.12.2019 в 18:20 В Киеве поддержали участников минской акции против интеграции с РФ 07.12.2019 в 17:02 Лукашенко: Беларусь не просит у России дешевый газ или дешевую нефть,... 07.12.2019 в 16:24 У Брусэлі беларусы і ўкраінцы выйшлі на пікет супраць «паглыблення інтэграцыі» 07.12.2019 в 15:46