В Беларуси с 8 декабря изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

«С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 8 декабря увеличивается на 1 копейку», — рассказали в концерне.

Цена одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,61, АИ-95-К5-Евро — Br1,71, АИ-98-К5-Евро — Br1,93, ДТ — Br1,71.

В этом году это двадцать пятое изменение цен на автомобильное топливо. Последний раз все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку 1 декабря.