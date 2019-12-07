Российский министр экономического развития Максим Орешкин раскрыл подробности встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.

Как рассказал Орешкин, спорных вопросов между странами после переговоров стало значительно меньше. В частности, удалось значительно сблизить позиции сторон по вопросам нефти и газа.

«Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены», — сказал министр.

Детальная работа над полученными в ходе встречи указаниями на экспертном уровне начнется с понедельника, 9 декабря.

«Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам», — сказал Орешкин.

По его словам, небольшое количество спорных вопросов оставалось перед переговорами президентов и премьер-министров России и Беларуси.

«Сейчас их стало ещё меньше. Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперёд, нам указания даны, сейчас будем прорабатывать», — сказал Орешкин.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в субботу, 7 декабря, в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. В закрытом от прессы режиме они длились более пяти часов.

Следующая встреча президентов Путина и Лукашенко пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге.