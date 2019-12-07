Канцлера Германии Ангелу Меркель сфотографировали в супермаркете во время совершения покупки.

Фото прислал в редакцию «ГОРДОН» читатель издания.

Он рассказал, что 6 декабря Меркель пришла за покупками в супермаркет сети Ullrich, где является постоянным покупателем.

В тележку глава правительства Германии складывала овощи, варенье, консервы. Она сама все паковала в тележку и самостоятельно возила ее.

В магазине Меркель находилась около 20 минут.

Это не первый раз, когда канцлера Германии застают в супермаркете. В апреле 2018 года бывший начальник Обуховского райотдела полиции Киевской области Денис Ярославский обнародовал аналогичные фото.