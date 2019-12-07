Беларусь не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену»,- сказал Лукашенко. В противном случае, отметил он, не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государства.

«Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа договора (о Союзном государстве — ред.). Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо»,- отметил Лукашенко.

Встреча двух президентов началась в Сочи 7 декабря. Мероприятие проходит в резиденции «Бочаров ручей».