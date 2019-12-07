Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Планируется, что во второй половине дня состоится встреча президентов Беларуси и России. Стороны рассмотрят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества, передает БЕЛТА.

Накануне в Сочи состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, на которой стороны обсуждали соответствующую тематику в преддверии переговоров на высшем уровне.

По состоянию на утро 6 декабря оставалось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам. После встречи один на один переговоры продолжились в расширенном формате с участием правительственных делегаций.

С белорусской стороны участвовали первый вице-премьер Дмитрий Крутой, вице-премьер Игорь Ляшенко, министр финансов Максим Ермолович, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и другие руководители госорганов.

Белорусско-российские переговоры в Сочи проходят накануне 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.