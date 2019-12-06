Во Франции из-за протеста против пенсионной реформы нарушена работа общественного транспорта. В Париже и пригородах зафиксировано 347 километров пробок, сообщает в пятницу, 6 декабря, korrespondent.net со ссылкой на Le Figaro.

Парижское метро возобновило работу лишь частично, пригородные поезда на линии Версаль-Париж не ходят, также закрыты большинство причалов на набережной реки Сена.

Накануне во Франции более 800 тысяч человек приняли участие в протестных манифестациях против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Сотни тысяч людей вышли на улицы в 50 городах страны, в том числе на главную манифестацию в Париже, где закрылись основные музеи и Эйфелева башня. Демонстрации состоялись в день общенациональной забастовки против пенсионной реформы.

На фоне масштабной протестной мобилизации президент Эмманюэль Макрон днем ​​заявил о своем «спокойствии и решимости провести реформу» пенсионной системы. Ее окончательная «общая архитектура» будет объявлена ​​на следующей неделе после завершения переговоров с профсоюзами, сообщил Макрон.

Официальный представитель правительства Сибет Ндиай отметила, что в этих переговорах еще «остается пространство для маневра» и уточнения реформы.