Об этом шла речь во время рабочей встречи министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с вице-президентом по продажам и маркетингу коммерческого сектора в России и Центральной Азии компании Boeing Грегори Лакстоном.

В ходе встречи обсуждался вопрос возврата в эксплуатацию воздушных судов Boeing 737-8MAX. В частности, речь шла о сроках возобновления поставок, процессе ратификации этого типа воздушного судна авиационными администрациями FAA (США), передает пресс-служба Минтранса.

«В настоящее время авиакомпанией «Белавиа» эксплуатируется 19 воздушных судов производства «Boeing», а в следующем году планируется поступление еще 2-х самолетов Boeing 737-800 в лизинг и 7 самолетов нового поколения Boeing 737 MAX8. В связи с чем, нам важно детально уточнить, как сегодня производитель решает вопрос повышения безопасности эксплуатации самолетов», – отметил Алексей Авраменко.

В свою очередь Грегори Лакстон рассказал, что для компании «Boeing» самым важным является вопрос безопасности. На сегодняшний момент ведется работа не только с федеральной авиационной администрацией США, но и с и регулирующими органами других стран (Канада, ЕС, Китай и др.) для того, чтобы самолет смог безопасно вернуться в небо.