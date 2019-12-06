Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о коррупции в «Белжелдорснабе» и локомотивных депо Белорусской железной дороги (БелЖД). Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.

«Белжелдорснаб» — это структурное подразделение БелЖД. Компания снабжает запчастями, спецодеждой и необходимыми материалами организации Белорусской железной дороги.

Год назад правоохранительные органы заинтересовались деятельностью ряда топ-менеджеров «Белжелдорснаба». Кроме того, силовики проверили локомотивные депо. В итоге были зафиксированы коррупционные схемы. «Снабженцев» подозревают в получении взяток. При обыске у них дома нашли крупные суммы денег — от 100 до 500 тысяч долларов. «Их сначала задержали. А вскоре после возмущений президента по поводу [длительного нахождения под стражей главного инженера МЗКТ] Андрея Головача изменили меру пресечения. Многие ушли под залог», — сказал источник.

В качестве взяткодателей проходят представители коммерческих структур из России и Литвы, которые занимались поставками запчастей. «Интересно, что по документам проходили новые запчасти, а по факту — другие, невысокого качества», — отметил собеседник.

Другие подробности уголовного дела неизвестны. Получить комментарий в КГБ Беларуси пока не удалось.

Летом о проблеме с коррупцией в организациях Белорусской железной дороги информировала Генпрокуратура.

В первом полугодии 2019 года осудили 5 должностных лиц БелЖД за совершение 23 преступлений против интересов службы. Два работника получили сроки за получение взяток, два — за злоупотребление служебными полномочиями, и один — за дачу взятки. Также в этот период зарегистрировано 17 фактов получения взяток.

Значительное число коррупционных преступлений в структурах БелЖД совершили руководители организаций и инженеры по материально-техническому снабжению в сфере закупок товаров, работ, услуг.

«Этот вид преступлений вдвойне опасен: наносится не только экономический ущерб организациям, но и ставится под угрозу безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта из-за закупки некачественных либо несертифицированных запасных частей», — отметили в Генпрокуратуре.