8 декабря на «Минск-Арене» в матче чемпионата КХЛ аутсайдер конференции минское “Динамо” принимает одного из лидеров — московский ЦСКА.

Кстати, для детей во время матча будут организованы развлечения, посвященные Дню

рождения маскота команды – Зубрика.

«На шестом этаже трибуны «А» будет работать большая детская зона, — сообщили в

клубе. — Там дети смогут сыграть между собой в хоккей с мячом, порезвиться в

батутной зоне FLASH PARK, порисовать и поиграть в настольные игры (колесо фортуны, пятнашки, дженго, домино) с аниматорами UNICEF.

Также в детской зоне состоятся шоу мыльных пузырей, дегустация кукурузных палочек «Хрумстик». Между первым и вторым периодами состоится поздравление Зубрика с Днем рождения, детей будет ждать сладкий сюрприз. Во время второго перерыва в матче на детской зоне состоится шоу робота-трансформера.

В фойе у главного входа (2-й этаж, трибуна А) будет работать фотозона, посвященная Дню рождения Зубрика, рядом с ней для детей пройдет мастер-класс по моделированию из воздушных шаров».

Сообщается, что все развлечения для посетителей матча «Динамо-Минск» — ЦСКА будут бесплатными.

Праздник для детей — это хорошо. Вопрос в другом: смогут ли и хоккеисты подарить

праздник болельщикам в этот день?