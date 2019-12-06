Главы правительств России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас в пятницу в Сочи проведут очередной раунд переговоров, посвященный согласованию «дорожных карт» по интеграции в рамках Союзного государства.

Договоренность о встрече была достигнута в ходе телефонного разговора премьер-министров двух стран, состоявшегося по инициативе российской стороны 1 декабря.

Встреча Медведева и Румаса пройдет в преддверие переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоятся 7 декабря в Сочи.

Ожидается, что на встрече в пятницу, в частности, будет обсуждаться ход работы по согласованию «дорожных карт» по интеграции. Как заявляла пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, после очередного раунда переговоров премьеры доложат президентам о результатах работы.

Накануне встречи Медведев, комментируя заявление Минска об угрозе суверенитета Беларуси, заявил, что интеграция может уменьшить суверенные полномочия двух стран, однако этого не нужно бояться, потому что полностью поступаться суверенитетом не придется.

«Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, ценами, каждая страна хочет добиться каких-то преимуществ для себя, но уверен, что развязки здесь можно найти и на президентском уровне, и на уровне правительства», — сказал Медведев, отвечая на вопросы тележурналистов.

Ранее Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Беларусь не подпишет интеграционные документы с Россией, если это будет угрожать суверенитету республики и сможет нанести вред стране.

Предыдущая встреча Медведева и Румаса прошла 19 ноября в Москве, переговоры длились более 7 часов. Тогда премьер-министр Беларуси заявил, что стороны согласовали 21 из 31 дорожных карт. При этом развязки по чувствительным для Беларуси картам — по рынку газа и нефти — планируется представить президентам.

5 декабря Лукашенко заявил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом «дорожных карт» находится в завершающей стадии. Однако, по его словам, не решены принципиальные для Минска вопросы по условиям поставки энергоносителей. Ранее Лукашенко заявлял, что «дорожные карты» не будут подписаны без решения вопросов по углеводородам и открытию рынков.

Лукашенко не исключил, что решение об углубленной интеграции может быть принято на предстоящих 7 декабря переговорах. Он также подчеркнул, что окончательное решение по вопросу интеграции будут принимать президенты Беларуси и РФ.

По его словам, работая с Россией над рядом документов, в Беларуси исходят, прежде всего, из интересов своего государства и народа. Он отметил, что именно такого подхода намерена придерживаться белорусская сторона на предстоящих переговорах в пятницу и субботу.

Россия и Беларусь в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской — экс-министр экономики, ныне первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование «дорожных карт» по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. В июле текущего года Лукашенко заявил, что Минск и Москва планируют подписать программу действий по углубленной интеграции до 8 декабря. Ожидается, что практически дорожные карты вступят в действие с 2021 года.