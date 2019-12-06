В отношении 21-летней жительницы районного центра возбуждено уголовное дело за мошенничество, ей грозит до трех лет тюрьмы.

Жительница Новополоцка присвоила себе 3000 рублей, которые по ошибке ей на карту перевела сотрудница отделения почты, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома, передает sputnik.by.

Новополочанка пришла в отделение Белпочты, чтобы пополнить банковскую карту на 320 рублей. По невнимательности работница отделения случайно нажала на клавиатуре лишний ноль и перевела 21-летней девушке 3200 рублей.

«Придя домой вечером, жительница Новополоцка обнаружила у себя на карте большую сумму, но вместо того чтобы сообщить об этом, быстро перевела часть суммы на свою зарплатную карту, а вторую часть — на карту своего молодого человека», — прокомментировали в пресс-службе.

Обнаружив недостачу, сотрудники почты попытались вернуть деньги через банк. Когда это у них не получилось, вызвали милицию. Правоохранители выяснили, кто стал незаконным владельцем денег, которые к тому времени уже были потрачены.

Как отметили в УВД, вначале девушка пыталась доказать, что именно 3200 рублей она и положила на свою карту, но затем во всем созналась.

В отношении новополочанки возбудили дело по ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество), максимальное наказание по которой — три года лишения свободы.