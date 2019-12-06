В Сочи началась встреча премьер-министров России и Беларуси. В самом начале Дмитрий Медведев заверил Сергея Румаса, что в России нет противников интеграции двух стран, передает телеканал «МИР 24».

«Все процессы интеграционные всегда сопровождаются обсуждениями, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций. Я вот уже прочитал, что у нас есть антибелорусские элементы, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», – отметил Медведев.

В ходе встречи Румас заявил, что Беларусь рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку.

Главы правительств России и Беларуси не могут на своем уровне решить все спорные вопросы в ходе интеграции, и поэтому попросили о встрече президентов двух стран, заявил Дмитрий Медведев.

«Было бы странно, если бы мы взвалили на себя обязанности договориться по всем позициям. Работа, проделанная нашими коллегами в правительствах двух стран, министрами экономического развития, вице-премьерами, была очень быстрой и в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, что мы берем на себя сейчас все решения, мы просто не смогли бы это сделать», — сказал Медведев в начале встречи, передает interfax.by.

«Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов. Надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит», — подчеркнул Медведев.

Премьеры РФ и Беларуси встречаются в Сочи накануне переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Глава правительства РФ назвал естественным тот факт, что у Москвы и Минска «еще сохраняются какие-то вопросы (по интеграции)». «Это естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный», — сказал Медведев.