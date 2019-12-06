Председателем Совета Республики Национального собрания седьмого созыва ожидаемо избрана Наталья Кочанова.

Напомним, не так давно, Александр Лукашенко заявил, что предыдущий глава Совета Республики Михаил Мясникович рекомендован белорусской стороной на должность председателя коллегии Евразийской экономической политики. Интрига по поводу нового главы Совета Республики фактически раскрылась вчера, когда президент назначил по своей квоте Наталью Кочанову в Совет Республики, освободив от должности главы Администрации президента.

Наталья Кочанова родилась в 1960 году в Полоцке Витебской области. В 1982 году окончила Новополоцкий политехнический институт, а в 2006-м — Академию управления при президенте Республики Беларусь.

В 1982-2007 годах работала на полоцком предприятии «Водоканал», в КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Полоцка», курировала сферу жилищно-коммунального хозяйства на различных должностях в Полоцком горисполкоме.

В 2007-2014 годах Наталья Кочанова руководила Новополоцким горисполкомом. В 2014-2016 годах занимала пост заместителя премьер-министра.

C декабря 2016 года была главой Администрации президента.