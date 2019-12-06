По данным Института социологии НАН, 49,9% граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров.

Как отмечает на сайте института специалист отдела оперативных исследований Александр Домбровский, если социологическая служба, публикуя результаты исследования, касающиеся политической ситуации в Республике Беларусь, не предоставляет исчерпывающих доказательств в виде обоснования объема выборочной совокупности, соответствия методики задачам исследования, не проводит контроль качества работы интервьюеров (или операторов телефонной связи) и в принципе не имеет аккредитации Комиссии по опросам общественного мнения, результаты подобных исследований стоит как минимум ставить под сомнение. Убедиться в объективности и достоверности таких данных зачастую не представляется возможным даже профессиональному социологу.

«В этом ключе стоит отметить широкий общественный резонанс, возникший на фоне дискуссий об углубленной интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства, который был подогрет результатами исследования Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО. Согласно результатам этого исследования, более половины белорусов (57,6 %) высказались за союзнические отношения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, около трети (31,8 %) – за партнерские (в сумме – почти 90%), что многими официальными и неофициальными изданиями было воспринято в искаженном виде. Громкие заявления о том, что девять из десяти белорусов хотят союза с Россией (и уж тем более домыслы о включении Беларуси в состав Российской Федерации) не соответствуют не только опубликованным на сайте МГИМО результатам, но и данным социологических служб, имеющих аккредитацию и постоянно работающих на территории Беларуси.

Важно отметить, что постоянным мониторингом политической и социально-экономической ситуации в белорусском обществе с 2002 года занимается Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, регулярно осуществляя республиканские и региональные исследования по актуальным для граждан вопросам. Институт социологии несколько раз в год задает белорусам вопросы о том, как, по их мнению, должны строиться отношения Беларуси и России. По данным исследования 2019 года, 49,9% граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров (что можно классифицировать как «партнерские отношения»). При этом 36,1 % респондентов считают, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления («союзнические отношения»), а число сторонников вхождения Беларуси в состав Российской Федерации в 2019 году составило лишь 7,7 %. Примечательно, что количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9 %, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3 %.

При этом белорусы традиционно считают Россию самой дружественной страной (60,5 %) и наиболее важным направлением во внешней политике (47,6 %). Таким образом, возникшие на пустом месте домыслы о том, что граждане Беларуси готовы пожертвовать суверенитетом своей страны ради сиюминутной прибыли, не только не подтверждаются, но и полностью опровергаются данными многолетнего социологического мониторинга», — пишет Александр Домбровский.

Напомним, что ранее в комментарии Thinktanks.by руководитель Белорусской аналитической мастерской социолог Андрей Вардомацкий также подверг сомнению данные исследования МГИМО и их интерпретацию в российских СМИ. Он также отметил, что самый важный вопрос опроса содержит опциональные формулировки ответов: «союзнические отношения», «партнерские отношения», которые носят, скорее, эмоционально-психологический характер. Для массового респондента трудноразличима разница между партнерскими и союзническими отношениями и поэтому эти цифры тяготеют к суммированию. А дальше – делаются некие политические выводы.

Андрей Вардомацкий также обратил внимание, что из 7000 сделанных звонков в опросе МГИМО только 500 оказались завершенными, а это странно.

Также социолог отметил, что в вариантах ответов отсутствовало сравнение России с другим геополитическим ориентиром, например с Европой.