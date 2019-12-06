Топ-10 важнейших партнеров Беларуси за девять месяцев этого года.
Гондурас стал страной-лидером по приросту закупок белорусских товаров. Но рекордное для одной страны 62-кратное увеличение поставок не повлияло на стремительный рост отрицательного сальдо Беларуси.
Только за третий квартал оно выросло на 1,1 млрд долларов и достигло на конец сентября суммы в свыше 3,8 млрд долларов.
За третий квартал, в частности, отрицательное сальдо в торговле товарами Беларуси с Россией выросло на 2 млрд долларов и приблизилось к 6 млрд долларов. Поставки из Китая в течение июля-сентября превысили белорусский экспорт на сумму свыше 800 млн. долларов. И по итогам 9 месяцев отрицательное сальдо с этим, третьим по важности торговым партнером нашей страны, составило уже почти 2,2 млрд долларов.
В целом по итогам девяти месяцев импорт рос быстрее, чем экспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 0,5% (до 28,4 млрд долларов), тогда как экспорт уменьшился на 3% (до 24,6 млрд долларов).
Товарооборот тоже уменьшился на 0,2% и составил 53 млрд долларов. Первая десятка важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам третьего квартала не изменилась. Возглавляет топ Россия, замыкает – Бразилия. Вслед за ней разместились США, Турция и Италия, товарооборот с которыми превысил полмиллиарда долларов. В рамках рейтинга Германия за июль-сентябрь вытеснила с четвертого места Великобританию.
Среди отдельных стран, с которыми товарооборот в этом году растет самыми высокими темпами, выделяется Гондурас (прирост в 15 раз), Ирак (в 9,1 раза) и Уругвай (в 3,6 раза). Наибольшее падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в торговле с Нигерией (темп — 32,8%), Азербайджаном (34,9%) и Аргентиной (40,1%).
Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам девяти месяцев 2019г.
|№
|Страна
|Объем товарооборота за 9 месяцев 2019г., в тыс. долларов
|Темп роста к 9 месяцам 2018г., в %
|Сальдо по итогам 9 месяцев 2019г., в тыс. долларов
|1
|Россия
|25 838 256,0
|98,1
|— 5 942 136,6
|2
|Украина
|4 392 801,0
|106,0
|1 905 898,4
|3
|Китай
|3 273 318,6
|126,7
|— 2 184 309,4
|4
|Германия
|2 233 592,1
|91,8
|— 289 161,3
|5
|Соединенное Королевство
|2 067 617,7
|82,1
|1 642 748,1
|6
|Польша
|1 970 125,6
|104,2
|— 2 945,4
|7
|Литва
|1 088 539,0
|99,0
|514 697,2
|8
|Нидерланды
|884 300,2
|61,0
|265 237,4
|9
|Казахстан
|714 508,7
|103,1
|490 404,1
|10
|Бразилия
|704 380,5
|126,6
|249 025,5
|53 035 852,9
|98,8
|— 3 862 001,1
По данным Национального статистического комитета Беларуси