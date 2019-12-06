Топ-10 важнейших партнеров Беларуси за девять месяцев этого года. Гондурас стал страной-лидером по приросту закупок белорусских товаров. Но рекордное для одной страны 62-кратное увеличение поставок не повлияло на стремительный рост отрицательного сальдо Беларуси.

Только за третий квартал оно выросло на 1,1 млрд долларов и достигло на конец сентября суммы в свыше 3,8 млрд долларов.

За третий квартал, в частности, отрицательное сальдо в торговле товарами Беларуси с Россией выросло на 2 млрд долларов и приблизилось к 6 млрд долларов. Поставки из Китая в течение июля-сентября превысили белорусский экспорт на сумму свыше 800 млн. долларов. И по итогам 9 месяцев отрицательное сальдо с этим, третьим по важности торговым партнером нашей страны, составило уже почти 2,2 млрд долларов.

В целом по итогам девяти месяцев импорт рос быстрее, чем экспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 0,5% (до 28,4 млрд долларов), тогда как экспорт уменьшился на 3% (до 24,6 млрд долларов).

Товарооборот тоже уменьшился на 0,2% и составил 53 млрд долларов. Первая десятка важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам третьего квартала не изменилась. Возглавляет топ Россия, замыкает – Бразилия. Вслед за ней разместились США, Турция и Италия, товарооборот с которыми превысил полмиллиарда долларов. В рамках рейтинга Германия за июль-сентябрь вытеснила с четвертого места Великобританию.

Среди отдельных стран, с которыми товарооборот в этом году растет самыми высокими темпами, выделяется Гондурас (прирост в 15 раз), Ирак (в 9,1 раза) и Уругвай (в 3,6 раза). Наибольшее падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в торговле с Нигерией (темп — 32,8%), Азербайджаном (34,9%) и Аргентиной (40,1%).

Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси по итогам девяти месяцев 2019г.

№ Страна Объем товарооборота за 9 месяцев 2019г., в тыс. долларов Темп роста к 9 месяцам 2018г., в % Сальдо по итогам 9 месяцев 2019г., в тыс. долларов 1 Россия 25 838 256,0 98,1 — 5 942 136,6 2 Украина 4 392 801,0 106,0 1 905 898,4 3 Китай 3 273 318,6 126,7 — 2 184 309,4 4 Германия 2 233 592,1 91,8 — 289 161,3 5 Соединенное Королевство 2 067 617,7 82,1 1 642 748,1 6 Польша 1 970 125,6 104,2 — 2 945,4 7 Литва 1 088 539,0 99,0 514 697,2 8 Нидерланды 884 300,2 61,0 265 237,4 9 Казахстан 714 508,7 103,1 490 404,1 10 Бразилия 704 380,5 126,6 249 025,5 53 035 852,9 98,8 — 3 862 001,1

По данным Национального статистического комитета Беларуси