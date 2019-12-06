Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает оптимальной датой проведения выборов президента последние числа августа 2020 года.

«Никакой другой оптимальной даты как конец августа я не вижу. Но когда выборы будут назначены – это зависит от политической воли руководства», – заявила Ермошина журналистам в пятницу, передает sputnik.by.

По ее словам, вопрос о назначении даты выборов будет вынесен на весеннюю сессию парламента.

Она пояснила, что, в соответствии с избирательным законодательством, президентская кампания должна начаться в конце мая, то есть за три месяца до окончания полномочий главы государства.

Отвечая на замечание о том, что в конце августа еще люди могут находиться в отпусках, глава ЦИК сказала: «Для меня самое оптимальное время выборов – это конец ноября, но зато как в разгаре лета будет удобно проводить агитацию и уличные пикеты».

Она также рассказала, что на вопросы сотрудников ЦИК о том, можно ли идти в отпуска в мае, дает им положительный ответ: «Я всем (сотрудникам ЦИК) разрешаю идти в отпуска в мае».