Общаясь сегодня с журналистами, Лидия Ермошина рассказала, когда покинет пост главы Центризбиркома.

По ее словам, срок полномочий нынешнего состава ЦИК истекает в конце 2021 года. «Но поскольку в конце 2021 года будет проходить избирательная кампания по выборам депутатов местных советов, то ее должен начать и проводить уже новый состав ЦИК», — цитируют Ермошину Naviny.by.

Она подчеркнула, что во время проведения избирательной кампании менять состав ЦИК нельзя, даже если истекает срок полномочий.

«Поэтому весной 2021 года я собираюсь обратиться к главе государства с предложением об изменении состава ЦИК досрочно, то есть за полгода до истечения срока полномочий», — сообщила Ермошина.

На вопрос, кого бы она хотела видеть своим преемником, глава ЦИК ответила: «Это политическая должность. Никаких преемников, никого не буду рекомендовать».