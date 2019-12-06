Бороться с нелегальной торговлей в столице будут при помощи камер видеонаблюдения. Как передает агентство «Минск-Новости», об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

В первую очередь речь идет о торговле в подземных пешеходных переходах и рядом с ними.

— Попросим субъекты хозяйствования в подземных пешеходных переходах и на выходах из них установить камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать в том числе и нелегальных торговцев. Видеозапись станет подтверждением противоправных действий. Через органы внутренних дел будут устанавливать личности нарушителей, а санэпидемслужба и налоговые органы — привлекать к ответственности таких торговцев. Процесс этот, понятно, будет не быстрый, но позволит наладить планомерную работу. Аналогичным образом мы уже работаем с так называемыми нерегулярными перевозками, — сказал А. Дорохович.