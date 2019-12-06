Американское издание о бизнесе Forbes составило топ-30 предпринимателей до 30 лет в сфере производства и индустрии. В него попала 27-летняя белоруска Мария Дмитрук, которая родилась в Минске и, будучи подростком, переехала в Сан-Франциско.

«Иммигрантка из Беларуси Мария Дмитрук стала соучредителем Prodsmart в 2018 году: компания предоставляет ПО для управления производством на базе смартфонов, которое помогает предпринимателям малого и среднего бизнеса производить продукты быстрее, эффективнее и с меньшими затратами. Компания дает небольшим фирмам доступ к типу передового ПО для управления производством, которое используют крупные производители. Prodsmart привлек пять миллионов долларов и планирует, что в 2020 году выручка составит 2,3 миллиона долларов», – цитирует kyky.org то, что написали о белоруске авторы списка Forbes.

Сейчас Мария живет в Калифорнии. Она окончила Гавайский тихоокеанский университет.