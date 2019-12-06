Беларусь рассчитывает, что цена российского газа для республики будет на уровне цены в Смоленской области РФ.

«Позиция наша — это цена ближайшего от нас региона России — Смоленская область, плюс расходы на транспортировку», — сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам в пятницу в Минске, передает interfax.by.

Он подчеркнул, что «равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители».

«Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области ( на газ для Беларуси — ИФ) — это предмет переговоров», — добавил глава правительства.

Беларусь продолжает с РФ напряженные переговоры о цене на газ с 2020 года. Срок действия достигнутых в апреле 2017 года договоренностей о цене на газ ($129 и $127 за 1 тыс. кубометров в 2018 и 2019 годах соответственно) заканчивается в декабре текущего года.

Между тем, отпускные цены на природный газ для промпредприятий в Беларуси практически в 2 раза выше «входной» цены на границе. В соответствии с постановлением белорусского антимонопольного ведомства, с 1 января 2019 года базовая цена на газ для промпредприятий составляет $254 за 1 тыс. кубометров.