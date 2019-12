Аналитик Минг-Чи Куо, известный своими весьма точными прогнозами о будущих устройствах Apple, обнародовал свои предположения о некоторых характеристиках смартфонов iPhone, которые компания выпустит в 2020 и 2021 годах. Обзор его аналитической записки приводит портал 9to5mac.

По мнению Куо, в 2020 году Apple представит четыре модели iPhone c LED-дисплеями диагональю 5,4, 6,1 (две модели) и 6,7 дюйма. Все устройства получат поддержку 5G. Куо предполагает, что две младшие модели будут оснащены двойной, а две старшие – тройной основной камерой. Дизайн этих смартфонов будет напоминать дизайн iPhone 4. Также в первой половине будущего года Apple выпустит 4,7-дюймовый iPhone SE 2 с LCD-дисплеем. Внешне этот аппарат будет похож на iPhone 8.

Что же касается планов Apple на 2021 год, то Куо считает, что компания представит новый бюджетный смартфон iPhone SE 2 Plus с экраном диагональю 5,5 или 6,1 дюйма. Этот аппарат не получит поддержку Face ID, а сканер отпечатков пальцев будет встроен в кнопку питания на боковой грани устройства.

Наконец, в записке Куо говорится, что в 2021 году Apple также выпустит премиальный iPhone без порта Lightning: компания откажется от любых разъемов, а не заменит Lightning на USB-C. Таким образом, этот iPhone будет полностью беспроводным.

