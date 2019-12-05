В Музыкальном театре – новый директор

Коллективу Белорусского государственного академического музыкального театра 5 декабря представили нового руководителя — Сергея Александровича Пукиту, сообщает агентство «Минск-новости».

Он родился в 1978 году. В 2003-м окончил Белорусский государственный университет культуры (мастерская М. Абрамова). С 2010 по 2019 год работал в Белорусском государственном молодежном театре на руководящих должностях. Снялся более чем в 60 фильмах, таких как «Ищу тебя» Михаила Вайнберга, «Стиляги» Валерия Тодоровского, «Франц+Полина» Михаила Сегала.

Ранее должность директора Музтеатра на протяжении девяти лет занимал Александр Петрович. 5 ноября 2019-го он возглавил Большой театр оперы и балета Беларуси.