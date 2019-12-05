В Минске представили одну из самых больших в мире аэротруб

В ТРЦ Palazzo представили аэротрубу iFLY, которая еще до запуска вошла в число крупнейших в мире. Благодаря своим масштабам она поможет привлечь в Минск туристов-скайдайверов со всей Европы. На открытии, которое запланировано на 14 декабря (в 12 часов), предложат бесплатно посмотреть зрелищное аэрошоу.

Аэротруба занимает большую часть южного крыла торгово-развлекательного центра на пересечении улиц Тимирязева и Орловской. Среди ключевых отличий – огромные размеры конструкции: стеклянный «стакан», в котором и происходят полеты, по высоте сопоставим с пятиэтажным домом. Он позволяют безопасно сымитировать свободное падение. В Европе объект такой высоты работает только в Париже.

«Вообще это редкость, чтобы аэротруба находилась в центре города. Чаще всего из-за своей громоздкости её размещают на окраине. Нам же удалось изначально спроектировать и построить комплекс, в который такая конструкция «легла» идеально. Мы также предусмотрели смотровую площадку, чтобы каждый желающий мог бесплатно смотреть за полётами. Аэротруба мирового класса в центре Минска станет центром притяжения жителей и гостей города», – убеждены в ТРЦ Palazzo.

Парить над землёй позволяют 4 мощных двигателя. Они создают воздушный поток со скоростью свыше 250 км/ч. Во время полета можно взлетать, опускаться, свободно менять положение и совершать акробатические кульбиты. Схожие трюки можно видеть в фильмах «Миссия невыполнима».

Конструкция всесезонная и не зависит от погоды за окном. В самой трубе действует уникальный климат-контроль. Система охлаждения помогает двигателю остыть после разогрева и постоянно обеспечивает в полетной зоне комфортные 23-25 градусов. Эта особенность также выделяет минскую аэротрубу от существующих аналогов.

Весь объект возвели по технологии американской компании iFLY, которая предполагает полную безопасность во время полета. Последние недели здесь проходили испытания, параллельно шла подготовка инструкторов.

Аэротруба подходит для всех желающих от 3 до 103 лет и не требует специальной подготовки. Перед полетом нужно надеть комбинезон, шлем и очки, а заодно пройти 15-минутный инструктаж. Две минуты в трубе сравнимы с 4 прыжками с парашютом, что достаточно долго даже для опытных парашютистов. Полет проходит с инструктором, который помогает отработать основные движения.

Также трубой будут пользоваться профессиональные спортсмены-парашютисты. Ожидается, что в Минск зачастят европейские сборные по аэротрубному спорту и обычные туристы.

«Минская аэротруба во многом уникальна, так что интерес к ней будет как в стране, так и далеко за её пределами. Такой объект позволит повысить туристическую привлекательность Минска и нанести город на карту мирового скайдайвинга», – поясняют в ТРЦ Palazzo.

На третьем этаже ТРЦ Palazzo организована смотровая площадка. В любое время можно наблюдать за полетами новичков и выступлениями профессионалов.

В iFLY Minsk также планируют реализовать социальный проект для детей, находящихся в трудной ситуации. В определенные дни они смогут полетать в трубе бесплатно. Сейчас ведутся переговоры с благотворительными организациями, которые займутся формированием групп детей с инвалидностью или из домов-интернатов. В аэротрубе смогут бесплатно побывать 1000 детей за год.

Трубу iFLY Minsk планируют официально запустить в ТРЦ Palazzo 14 декабря в 12 часов. На открытии обещают показать «фантастическое аэрошоу».