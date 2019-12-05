В Беларуси финиширует самый масштабный проект – строительство БелАЭС. Первый блок станции находится фактически на старте физического пуска. Но есть ли смысл торопиться с запуском?

На первом блоке БелАЭС ведутся предпусковые операции. «То есть, строительные работы практически завершены, остались вопросы благоустройства, отделки помещений. Мы оцениваем готовность первого энергоблока на 97% от общего объема работ по проектной документации», — сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк 20 ноября.

Сейчас на БелАЭС готовятся к одному из ключевых этапов в графике предпусковых операций — выходу на так называемую горячую обкатку. Во время этого этапа в зоне реактора будут находиться имитаторы ядерного топлива, а реактор будут выводить на рабочие параметры по температуре и давлению и проводить цикл испытаний. Следующая операция после завершения этого этапа — загрузка топлива, так называемый физический пуск.

«Думаю, если все сложится положительно, мы в первом квартале 2020 года выйдем на физический пуск», — сказал Михадюк.

Срок физзапуска первого блока БелАЭС пока неизвестен

Очевидно, что срок физического запуска первого блока БелАЭС постоянно сдвигается.

В начале 2019 года генеральный директор БелАЭС Михаил Филимонов сообщал, что физический пуск первого энергоблока станции запланирован на осень 2019 года. И, как было сказано, «прилагаются все усилия, чтобы в этом году блок включить в работу».

В свою очередь генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев в сентябре констатировал высшую степень технической готовности первого энергоблока БелАЭС. «Сегодня мы в принципе с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100%-ную мощность, взяв за основу Ленинградскую, Нововоронежскую станции. Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы», — заявил Лихачев.

Гендиректор БелАЭС Михаил Филимонов в ходе пресс-тура зарубежных СМИ 9 октября сказал, что физический запуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на январь 2020 года. «Впереди у нас физпуск, который ожидается в районе января, конкретная дата будет зависеть от пусковых операций. Дальше включение в сеть», — отметил он. По его словам, завоз ядерного топлива на первый блок запланирован к концу 2019 года, и в эти сроки станция будет «готова выйти на этот этап».

Однако вслед за этим директор департамента по ядерной энергетике Минэнерго Беларуси Василий Полюхович сделал уточнение. По его словам, конкретная дата физпуска будут зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции. «Мы не гонимся любой ценой (за сроками физпуска – прим ред). Безопасность – в первую очередь, и перепрыгивать через какие-то этапы в угоду ожиданиям кого бы то ни было мы не можем», – подчеркнул Полюхович.

Следует отметить, что ядерное топливо должно быть завезено на станцию за месяц до физического пуска АЭС.

Ранее сообщалось, что ядерное топливо будет завезено на БелАЭС в марте 2019 года. Затем, в августе 2019 года, Михадюк отмечал, что топливо на станцию завезут осенью 2019 года. При этом он подчеркнул, что завоз ядерного топлива на площадку станции — не самоцель. «Если завезем топливо, у нас совершенно другой режим работ на станции — в плане обеспечения физической защиты и прочего. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим работы строительно-монтажных организаций», — пояснил он.

На улице уже декабрь, но ядерное топливо на станцию пока не завезли. Это может означать, что озвученный срок запуска БелАЭС — январь 2020 года — может быть смещен в очередной раз.

Единственный рынок сбыта электроэнергии — Украина

У Беларуси есть несколько причин не торопиться с запуском БелАЭС. Прежде всего, — отсутствие рынка сбыта «лишней» электроэнергии, которая появится в стране с запуском атомной станции.

Концепций энергетической безопасности Беларуси предусмотрено, что в 2020 году БелАЭС будет вырабатывать 7,1 млрд. кВт-ч электроэнергии (а когда заработают два блока станции, — 18 млрд. кВт-ч). При этом в 2020 году производство электроэнергии в Беларуси, как предполагается, составит 39,9 млрд. кВт-ч. Импорт будет исключен (кстати, Беларусь уже два года не импортирует электроэнергию). То есть, к предполагаемому объему 39,9 млрд. кВт-ч, который энергосистема страны должна выработать добавится еще 7,1 млрд. кВт-ч электроэнергии. Куда ее девать?

Специалисты «Белэнерго» поясняют, что одновременно с ростом производства электроэнергии на БелАЭС из системы «Белэнерго» будут выводиться неэффективные генерирующие мощности.

«Зачем мы строим АЭС? Чтобы заместить неэффективные и морально устаревшие мощности белорусской энергосистемы. После ввода атомной станции, ее интеграции, постепенно к 2030 году мы выведем устаревшее оборудование из эксплуатации. До 2025 года уже определен вывод из эксплуатации около 1 гВт мощностей», — отметил заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский 27 ноября.

Он также сообщил, что с учетом ожидаемого ввода БелАЭС в стране планируется увеличить потребление электроэнергии на 12,5% к 2025 году. «То есть, плюс 5 млрд. кВт.ч к тому объему, который у нас сейчас фиксируется», — сказал он.

Не факт, что через 5 лет потребление электроэнергии в Беларуси вырастет на 5 млрд. кВт.ч Но, допустим, что эти планы будут реализованы через 5 лет, а «лишняя» электроэнергия в стране может появиться уже через несколько месяцев. Что с ней сейчас делать?

Пока наиболее реальный рынок сбыла белорусской электроэнергии после запуска БелАЭС – Украина.

С 1 июля 2019 года в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии. Верховная Рада 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины «О рынке электроэнергии», разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. А. Герус пояснял необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Для Беларуси открытие украинского рынка особенно актуально с учетом намерений Литвы отказаться от закупок белорусской электроэнергии после запуска БелАЭС и блокирования поставок на рынок Евросоюза.

На переговорах президентов Беларуси Александра Лукашенко и Украины Владимира Зеленского в Житомире 4 октября 2019 года достигнута договоренность о том, что после запуска БелАЭС страны будут развивать сотрудничество в сфере поставок электроэнергии. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в ноябре 2019 года в ходе заседания украинско-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере подтвердил, что Украина заинтересована в импорте электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС.

На заседании отмечалось, что в Беларуси в феврале 2020 года должна заработать БелАЭС, и страна может столкнуться с избытком электроэнергии. Прогнозируется, что в 2020 году Украина импортирует из Беларуси 2,1 млрд кВт.ч электроэнергии.

Наращивание этого объема, очевидно, потребует определенных технических решений. Поэтому представители Беларуси и Украины обсудили пропускную способность электрических линий, а также строительство новых электросетей между Украиной и Беларусью. «Речь шла о линии между украинской Ровненщиной и белорусской Брестчиной. Обсуждался и вопрос строительства вставок постоянного тока на существующих ВЛ 330 кВ между ОЭС Беларуси и ОЭС Украины: Мозырь — Чернобыльская АЭС, Гомель — Чернигов», — отмечала пресс-служба Минэнерго Украины.

Экспорт в Украину растет

Беларусь за 9 месяцев текущего года увеличила экспорт электроэнергии в 1,94 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года до 1,51 млрд кВт.ч, увеличив валютную выручку в 1,98 раза до 76,882 млн. долларов. Средняя экспортная цена выросла на 2,1% до 51,605 долларов за 1 млн кВт.ч.

При этом поставки электроэнергии в Украину в этом году растут рекордными темпами. Согласно данным белорусской статистики, в январе-сентябре 2019 года Беларусь увеличила экспорт электроэнергии в Украину в 436 раз в сравнении с аналогичным периодом 2018 года до 430,5 млн кВт.ч. В денежном выражении экспорт электроэнергии в Украину увеличился в 385 раз до 22,215 млн долларов. Средняя цена экспортируемой из Беларуси электроэнергии в Украину за этот период снизилась на 9,4% до 51,605 долларов за 1 млн кВт.ч

Заместитель министра энергетики Вадим Закревский в конце ноября сообщил, что в 2019 году Беларусь сможет поставить на экспорт около 2 млрд кВт.ч электроэнергии — практически в 2 раза больше по сравнению с 2018 годом. Сегодня белорусская электроэнергия экспортируется через Литву в страны Балтии и в Украину. При этом Украина по сравнению со странами Балтии является для Беларуси премиальным рынком. «Перевес выгоды в поставках электроэнергии в Украину по сравнению с Балтией огромен. Это 80 на 20. Сейчас сложилась такая цена на белорусскую энергию, что для украинцев она выгодна. Беларусь при этом не демпингует и продает с выгодой», — отметил Закревский.

Без АЭС Беларусь может увеличить экспорт энергии

Белорусские специалисты отмечают, что потенциально Беларусь может поставить на экспорт до 4 млрд. кВт.ч электроэнергии (без учета БелАЭС).

Литва, как известно, после ввода в эксплуатацию БелАЭС будет блокировать поставки белорусской электроэнергии на европейский рынок.

Учитывая в том числе и это обстоятельство, Беларуси, возможно, не стоит торопиться с запуском атомной станции. Ведь это позволит стране и в 2020 году экспортировать электроэнергию и в Литву, и в Украину.

Тем более, что запуск БелАЭС может повлиять на договоренности Беларуси и Украины в сфере поставок белорусской электроэнергии. В конце ноября президент Литвы Гитанас Науседа рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому об опасениях Литвы в отношении безопасности строящейся БелАЭС. Украинский президент в ответ пообещал обсудить вопрос с министром энергетики Украины.

К тому же в Украине также немало противников покупки белорусской электроэнергии. В конце ноября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект, которым отменяется возможность покупки по двухсторонним договорам электроэнергии у стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества.

Кредит на строительство БелАЭС пока не пересмотрен

Есть еще одна веская причина не торопиться с финишем атомного проекта в Беларуси – не решен вопрос с пересмотром условий российского кредита на строительство БелАЭС.

Напомним, строительство БелАЭС финансируется за счет госкредита РФ в объеме до 10 млрд. долларов. Реально станция будет стоить дешевле. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и депутатам в апреле 2019 года заявил, что стоимость строительства БелАЭС может составить менее 7 млрд. долларов.

Согласно условиям контракта, Беларусь должна начать погашение кредита через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года, – 30-тью равными долями каждые шесть месяцев. Соглашением предусмотрено, что на половину суммы кредита процент фиксированный – 5,23% годовых, на вторую половину ставка плавающая – ставка LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США (на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на первый день соответствующего периода начисления процентов) плюс маржа в размере 1,83% годовых.

То есть, если БелАЭС будет введена в эксплуатацию в январе 2020 года, то через 6 месяцев, а именно — с июля 2020 года, Беларусь будет обязана приступить к погашению самого крупного кредита, предоставленного РФ.

Если же не торопиться с запуском БелАЭС, то погашение кредита можно отложить до 1 апреля 2021 года.

Как известно, официальный Минск в принципе не согласен с условиями «атомного» кредита. Больше года назад белорусская сторона начала торг с РФ за более выгодные кредитные условия.

Лукашенко на переговорах в Сочи в сентябре 2018 года заявил, что в связи со срывом срока строительства БелАЭС по вине российской стороны Минск рассчитывает на более выгодные условия расчета по «атомному» кредиту. «Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее», — отметил Лукашенко. «Это примерно до 3% », — добавил он.

Позже глава Минэнерго Беларуси Виктор Каранкевич отмечал, что обсуждается продление срока российского кредита с 25 до 35 лет.

Однако экс-посол России в Минске Михаил Бабич в марте 2019 года заявил, что российская сторона в нынешних экономических условиях не видит необходимости в пересмотре условий выдачи Минску кредита на строительство БелАЭС. «Пока, в текущих экономических условиях, такой необходимости мы не видим, но окончательное решение можно будет принимать к моменту выхода станции на установленные параметры эксплуатации, исходя из объективных экономических условий», — сказал Бабич в интервью РИА Новости.

Пока стороны не договорились об изменении условий российского кредита на строительство БелАЭС, а также пока для Беларуси неизвестен исход переговоров по цене на российский газ на 2020 год и далее, у Минска вряд ли есть необходимость торопиться с физическим запуском БелАЭС.

Для справки: Потребление электроэнергии в Беларуси в январе-сентябре 2019 года увеличилось на 1% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года до 27,9 млрд. кВт-ч. В том числе электростанции ГПО «Белэнерго» увеличили в январе-сентябре 2019 года производство электроэнергии на 2,6% в сравнении с январем-сентябрем 2018 г до 26,2 млрд. кВт-ч.