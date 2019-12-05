Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что интеграция России и Беларуси уменьшит суверенные полномочия двух стран, однако этого не нужно бояться, потому что полностью поступаться суверенитетом не придется.

«Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, ценами, каждая страна хочет добиться каких-то преимуществ для себя, но уверен, что развязки здесь можно найти и на президентском уровне, и на уровне правительства», — сказал Медведев в четверг, 5 декабря, отвечая на вопросы тележурналистов, передает «Интерфакс».

По его словам, «нужно увидеть свет в конце тоннеля: куда мы с этой интеграцией идем». «Нам все время говорят: «Мы не собираемся поступаться суверенитетом». Так и не надо ничем поступаться с одной стороны. Но с другой стороны, любая интеграция — напомню простую юридическую истину — это частичное уменьшение суверенитета, и мы тоже свой суверенитет уменьшили, когда объединились в Евразийский союз», — напомнил Медведев.

По его словам, «РФ отдала часть своих полномочий на наднациональный уровень, поэтому любая интеграция — это уменьшение суверенитета». «Это же произошло и в Европейском Союзе. Значительная часть вопросов решается в Брюсселе, а не в европейских столицах. Не нужно бояться этого, нужно принять мужественные решения, которые позволят заложить твердый фундамент под экономическое, социальное развитие наших стран на долгие годы вперед», — указал премьер.