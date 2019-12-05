Александр Лукашенко заявил, что Беларусь останется независимым государством и не вступит в состав России. В четверг он провел встречу во Дворце Независимости с депутатами и сенаторами 6-го и 7-го созывов.

«Запомните, я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом, — сказал глава государства. — Мне хватило вот так! И я не хочу перечеркнуть, что я сделал вместе с вами, с народом. Создал суверенное, независимое государство, чтобы его положить сейчас в какой-то ящик с крестом наверху?! И куда-то выбросить или передать… Этого при мне не будет никогда!»

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не собиралась и не собирается входить в состав какого-либо государства, «даже братской России», передает «Еврорадио».

Как известно, на 6 декабря запланирована поездка белорусского президента к российскому президенту Владимиру Путину. В Сочи они должны получить для подписания подготовленные документы по «углублению интеграции» Беларуси и России.