Беларусь не нуждается в российских кредитах и сознательно отказалась от седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, общаясь с депутатами.

«Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (ЕФСР – Sputnik). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся – и выкручиваемся», – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По словам главы государства, Беларусь в отношениях с Россией заинтересована прежде всего в создании равных условий для субъектов хозяйствования.

«Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные», – заявил Лукашенко.

О том, что Беларусь больше не может претендовать на получение 200 миллионов долларов седьмого транша кредита ЕФСР, который является последним, стало известно в конце октября.

В пресс-службе Евразийского банка развития сообщили, что срок доступности финансовых средств ЕФСР для Беларуси истек 30 июня, а о дальнейшем продлении белорусское министерство финансов не просило. Поэтому переговоры по этому вопросу не ведутся. По мнению экспертов ЕФСР, Минск опоздал с выполнением условий получения транша, когда не вовремя внес на рассмотрение новый проект закона о банкротстве. При этом белорусское министерство финансов утверждало, что все условия выполнены в срок.