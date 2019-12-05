Также премию присудили правозащитнику из Западной Сахары, адвокату из Китая и активисту движения в защиту индейцев яномамо из Бразилии, сообщает ТАСС.

Премия «За целесообразное жизнеобеспечение», которая ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов, была вручена в среду в Цирке на острове Юргорден в центре шведской столицы. Одним из лауреатов стала шведская защитница климата Грета Тунберг, которая не смогла лично присутствовать на церемонии, так как находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Награда служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля. Ее за Грету получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future («Пятницы ради будущего», другое название — «Школьная забастовка за климат»), которое началось с одиночных пикетов Тунберг по пятницам у здания парламента. Грета прислала записанное во вторник в Лиссабоне обращение к участникам церемонии, в котором отметила, что премия является огромным признанием молодежного климатического движения. «Борьба продолжается, мы никогда не остановимся!» — сказала она.

Тунберг, которая была также ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду «за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер». Денежная составляющая премии — 1 млн крон ($105 тыс.). Одна из отличительных черт награды заключается в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу. В этом году лауреатам также была вручена скульптура, выполненная из металла, переработанного в рамках программ уничтожения оружия в Центральной Америке.

Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за их вреда для экологии, прибыла во вторник в Португалию на 15-метровом катамаране после 21-дневного путешествия из США. В среду она на поезде приехала в Мадрид на конференцию, которая продлится до 13 декабря.

Экоактивистка получила известность после эмоционального выступления в ООН в конце сентября, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи она обвинила собравшихся на встречу по климату глав государств в том, что пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство.