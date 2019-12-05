Главой Администрации президента назначен первый заместитель председателя КГБ генерал-майор Игорь Сергеенко, сообщает телеканал ОНТ.

Сегодня стало известно, что Наталья Кочанова покинула пост главы Администрации президента. Она отработала в АП три года и направлена в Совет Республики по президентской квоте.

«Что касается Администрации президента, то, Игорь Петрович, я сошелся на вашей кандидатуре. Много было обсуждений, разговоров. Что меня склонило больше всего — ваша работа в комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете», — заявил Лукашенко при назначении, сообщает пресс-служба.

Он также подчеркнул, что Администрация — это политический штаб президента, фактически его лицо. «Я долго колебался, перебирая разные предложения. Думаю, для вас это будет работа подходящая. С Вакульчиком (председатель КГБ Валерий Вакульчик. — Прим.ред.) я говорил, предупреждал его, что ему придется с главой Администрации сотрудничать тесно. Ну, и Наталья Ивановна (Кочанова) от этой работы не уходит. Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать. У нее большой опыт. В Администрации очень тяжелая работа, а главой Администрации — это горячая сковородка», — отметил президент.

«Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну», — подчеркнул президент.

Игорь Сергеенко родился 14 января 1963 года в деревне Столица Шарковщинского района Витебской области. В 1984 году окончил с отличием исторический факультет БГУ, в 2006-м — Академию управления при президенте. Возглавлял управление КГБ по Могилевской области. С 16 декабря 2013 года — первый зампред КГБ, пишет TUT.BY.

Во время службы в КГБ Сергеенко, как любой сотрудник спецслужб, нечасто высказывался на острые темы. Два года назад он участвовал в круглом столе, организованном газетой Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня», посвященного Куропатам. Он заявил, что сегодня ни у кого не вызывает сомнения то, что в Куропатах лежат люди, которые были безвинно, незаконно расстреляны в 1930—1940-е годы.

— С этой темы необходимо снять искусственную политизированность, которая никогда ни к чему хорошему не приводила, — говорил Сергеенко. — Сегодня о Куропатах можно говорить как о большом кладбище национального масштаба, где покоятся такие же люди, которые погибали и в Бобруйске, Борисове, Витебске, Гомеле, Могилеве, Мозыре, Орше, Полоцке, Слуцке, Червене. В изученных делах указывается 11 таких мест.

В интервью «Вечернему Могилеву» в 2011 году Сергеенко рассказывал о личном. Например, о своих увлечениях спортом и стрельбой.

— Общефизическая подготовка и спорт — неотъемлемая часть жизни сотрудника КГБ. Я бы даже сказал, профессиональная необходимость. Что касается меня, то зимой — это лыжи, летом — легкая атлетика. Как руководитель областной федерации биатлона стараюсь активно популяризировать этот вид спорта на Могилевщине, привлекать к его развитию руководителей различных организаций и предприятий, — рассказывал тогда еще руководитель управления КГБ по Могилевской области Сергеенко.

Будущий глава Администрации президента рассказал и о том, как проводит свободное время.

— Свободного времени, если честно, практически нет. Вообще, люблю походить по лесу, пособирать грибы, порыбачить. Было бы время, с удовольствием бы посетил некоторые исторические места нашей родной Беларуси, — делился Сергеенко.

Зампред КГБ Сергеенко также участвовал в переговорах по углубленной интеграции: ровно год назад был включен премьером Румасом в рабочую группу по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества.

Заместителем главы Администрации стала Ольга Чуприс, проректор по учебной работе БГУ. Она сменит на посту Валерия Мицкевича, избранного депутатом палаты представителей.