Главные угрозы безопасности НАТО — «агрессивные действия» России и международный терроризм. Об этом говорится в Лондонской декларации, принятой лидерами стран-участниц североатлантического альянса по итогам саммита, прошедшего в столице Великобритании, сообщает Росбалт.

В тексте отмечено, что НАТО сталкивается с различными угрозами и вызовами, возникающими по всем стратегическим направлениям. При этом угрозу для евро-атлантической безопасности представляют собой агрессивные действия России, указано к декларации. НАТО продолжит предпринимать меры в ответ на размещение РФ новых ракет средней дальности. В то же время в тексте отмечается, что страны альянса остаются открытыми для диалога и конструктивных отношений с Россией.

Полный текст декларации доступен на сайте НАТО.

По итогам саммита также выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что участники саммита провели «отличную дискуссию» по России. В том числе обсуждалось, как «коллективно реагировать на ее действия», добавил Джонсон.