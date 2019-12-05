С 1 января 2020 года понятие «неделимый товар» не будет применяться к товарам, ввозимым в республику. При этом граждане, которые ввозят в Беларусь товары из Польши или других стран ЕС для личного пользования, могут сэкономить на таможенных платежах, пишет «Ежедневник».

Как сообщили в Гродненской региональной таможне, под «неделимым товаром» для личного пользования понимается товар для личного пользования весом более 35 кг, состоящий из одной единицы товара в собранном или разобранном виде, при условии, что разделить его без изменения назначения невозможно.

В ведомстве пояснили, что с 1 января 2020 при ввозе, к примеру, посудомоечной машины весом 36 кг и стоимостью 300 евро таможенные платежи будут уплачиваться по ставкам 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм. Например, если гражданин пересекает таможенную границу реже, чем 1 раз в 3 календарных месяца, и ввозит только этот товар, то сумма надлежащих к уплате платежей составит 44 евро (11 кг * 4 евро).

Напоминаем, что сегодня беспошлинно можно ввезти товары, стоимость которых не превышает сумму 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг, а в случае пересечения границы чаще, чем один раз в течение 3-х календарных месяцев, стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 300 евро, и общий вес — не более 20 кг.

В настоящее время в отношении «неделимых товаров» уплачиваются платежи по ставкам 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса, т.е. за ввоз «посудомоечной машины» необходимо уплатить 36 кг * 4 евро = 144 евро. Также данный товар не включается в вес и стоимость перемещаемых товаров.