С 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда и увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном сообщении.

Поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск–Гомель, Минск–Брест, Минск–Пинск, Минск–Калинковичи–Гомель, Мозырь (ст. Козенки)–Минск.

В БЖД напомнили, что реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики открывается за 45 суток до отправления.

Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена, говорится в сообщении БЖД.