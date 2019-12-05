Покупка объектов недвижимости, как способ сбережений своих средств, опять начала набирать популярность на фоне снижения интереса к другим видам хранения и приумножения денег.

Согласно данным Нацбанка, еще два года назад (в ноябре 2017 года) только 16,3% жителей страны предпочитали такой способ сбережений, как покупка недвижимости. Основная масса людей деньгами (41,3%) предпочитали хранить деньги в наличной форме, а еще 26,9% — на депозите в банке. Через год ситуация несколько изменилась, показав серьезный рост интереса к недвижимости и «наличке», как к самой надежной форме сбережений.

Исследование Нацбанка показало, что в ноябре 2018 года уже 20,4% белорусов выбирали такой способ сбережений, как покупка недвижимости. Выросло и количество тех, кто предпочитал хранить свои средства в наличной форме – до 45,5%. Причем, основной рост здесь пришелся на конец года, когда буквально за пару месяцев доля «наличников» выросла с 38,9% до 45,5%. А вот приверженцев депозитной системы хранения денег, напротив, стало меньше – с 29,6% в ноябре 2017 года до 28,3% в ноябре 2019 года. Хотя этот способ сбережений показывает самую большую волантильность в исследованиях Нацбанка, меняясь каждый раз то в большую в меньшую сторону.

Несколько иная ситуация с недвижимостью. Если интерес к ней, как к способу сбережений, рос практически весь 2018 год, то к концу начал снижаться. Снижение продолжалось вплоть до августа 2019 года, пока не достигло отметки 17,4%. Но вот в последние три месяца, интерес к недвижимости опять начал быстро расти, достигнув по итогам ноября 20,1%.

Помимо недвижимости в рост шли только ценные бумаги – с 2,6% до 3,8%. К остальным значимым формам сбережений интерес последние три месяца быстро снижался.