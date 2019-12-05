Количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси растет, а число сторонников равноправного союза с Россией снижается.

Об этом говорится в публикации специалиста отдела оперативных исследований Института социологии НАН Беларуси Александра Домбровского.

«По данным исследования 2019 года, 49,9% граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров (что можно классифицировать как «партнерские отношения»)», — говорится в аналитическом материале Домбровского, опубликованном на официальном сайте Института социологи.

При этом 36,1% респондентов считают, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления («союзнические отношения»), а число сторонников вхождения Беларуси в состав Российской Федерации в 2019 году составило лишь 7,7%.

«Примечательно, что количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9 %, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3%», — говорится в материале.

Вместе с тем, продолжил Домбровский, белорусы традиционно считают Россию самой дружественной страной (60,5%) и наиболее важным направлением во внешней политике (47,6%).

«Таким образом, возникшие на пустом месте домыслы о том, что граждане Беларуси готовы пожертвовать суверенитетом своей страны ради сиюминутной прибыли, не только не подтверждаются, но и полностью опровергаются данными многолетнего социологического мониторинга», — резюмировал он.

Постоянным мониторингом политической и социально-экономической ситуации в белорусском обществе с 2002 года занимается Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, регулярно осуществляя республиканские и региональные исследования по актуальным для граждан вопросам. Институт социологии несколько раз в год задает белорусам вопросы о том, как, по их мнению, должны строиться отношения Беларуси и России.

Как сообщалось, Беларусь и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской – экс-министр экономики, ныне первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование дорожных карт по интеграции.