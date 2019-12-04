Первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который анонсировался на 14 декабря, отменен. Организаторы говорят, что изменился формат мероприятия, так как они приняли приглашение главы Беларуси стать частью президентского бала, который состоится во Дворце Независимости 27 декабря. Те, кто собирался и готовился к балу в Купаловском, остались ни с чем и не скрывают своего возмущения.

«Наш бал получил апгрейд и вышел на другой уровень. Но люди могут по-разному воспринимать изменения. Мы понимаем это. В общем новый формат мероприятия предполагает много организационных моментов, которыми мы занимаемся. Мы обсуждаем различные варианты развития событий. Проинформировали общество об отмене «Венского бала», который должен был быть 14 декабря. Что касается присутствия А1 на балу во Дворце республики, то это сейчас обсуждается, поэтому точных заявлений об этом я сделать не могу», – рассказал «Белсату» Николай Бределев, пресс-секретарь А1.

В компании отмечают, что мероприятие станет частью президентского бала, который состоится во Дворце Независимости 27 декабря 2019 года. По режиссерской задумке, мероприятие будет учитывать традиции венских балов в Австрии.

Дебютанты, прошедшие конкурсный отбор для участия в «Венском балу с А1 в Купаловском», смогут выступить перед гостями во Дворце Независимости. А вот обычные люди, кто купил билеты и готовился на «Венский бал с А1 в Купаловском» на мероприятие не попадут.

«Заявление, что это новый уровень и мол, «выкусите все», вместо извинений за неудобства и дискомфорт – это просто хамство. В Беларуси никогда не было хорошего сервиса, но в этом случае у меня просто отняло дар речи. Я понимаю, что на приглашение Лукашенко отказать не могут, все белорусы это понимают. Компания показывает хорошую мину при плохой игре, но надо уважать тех, кто подписался на ваше мероприятие», – не скрывает своего возмущения Анна Мирочник, пиар-специалист из Минска.

Анна рассказала, что ее знакомые приобретали себе новые платья, готовились к празднованию, потратили на это много времени и средств. Сама Анна записалась к тренеру по танцам, чтобы вспомнить вальс, приобрела себе бальные перчатки.

«Обидно что изменен формат. Я же могла об этом узнать уже в самый последний момент, когда пришла бы на бал в Купаловский. Я вернулась из отпуска и могла не включить свой телефон, как я делаю часто, не читать новостей, а просто одеться, сделать укладку и прийти на бал. Это же не просто спектакль, это же бал, для которого нужно посещение салонов. Было бы лучше, чтобы было уведомление за месяц, например», – рассказала «Белсату» Евгения Тюленева, модель plus size.

Билет на «Венский бал с А1 в Купаловском» стоит 250 рублей. «Белсату» в Национальном академическом театре имени Янки Купалы сообщили, что на утро 4 декабря пока никто не обращался, чтобы вернуть деньги за билеты. Также в театре напомнили, что вернуть деньги за билеты можно до 20 декабря.