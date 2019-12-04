В Минске женщина вынесла на себе из магазина новую шубу стоимостью 6 100 рублей, спрятав собственную верхнюю одежду в пакет. Ее нашли и задержали, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУВД Мингорисполкома.

К столичным милиционерам обратились представители магазина, которые обнаружили пропажу шубы стоимостью 6 100 рублей. В ходе расследования оперативники выяснили, что меховое изделие из магазина вынесла, надев на себя, 36-летняя жительница Минского района.

Женщину задержали. Она объяснила свой поступок тяжелым материальным положением. Продать украденную шубу злоумышленница не успела. Правовую оценку ее действиям дадут следователи.