По меньшей мере восемь человек пострадало сегодня, 4 декабря, в ДТП с автобусом под Москвой, сообщают СМИ.

Следовавший из Гродно в российскую Кострому пассажирский автобус на 24-ом км Минского шоссе (федеральная автотрасса М1) в подмосковном округе Одинцово столкнулся с грузовиком.

На данный момент известно, что автобус принадлежит “Русскому национальному балету “Кострома”. В автобусе находилось 48 человек, в том числе два водителя.

Белорусское посольство в РФ выясняет, есть ли граждане нашей страны среди пострадавших в ДТП.