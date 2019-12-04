В четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области РФ произошел взрыв газа. В результате полностью обрушилась одна из стен многоэтажки, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

#ВИДЕО с места взрыва газа в жилом доме в поселке Яковлево в Белгороде. Сотрудники МЧС разбирают завалы https://t.co/jLHDh8TCvh pic.twitter.com/VNR1vr9tbh — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 3, 2019

Взрыв газа произошел во вторник вечером в одной из квартир, пожара за ним не последовало. Причиной взрыва стал неисправный газовый котел.

Из многоэтажки эвакуированы 18 человек. Госпитализированы шесть, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще один человек погиб, его тело было найдено под завалами.