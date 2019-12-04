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В четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области РФ произошел взрыв газа. В результате полностью обрушилась одна из стен многоэтажки, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Взрыв газа произошел во вторник вечером в одной из квартир, пожара за ним не последовало. Причиной взрыва стал неисправный газовый котел.

Из многоэтажки эвакуированы 18 человек. Госпитализированы шесть, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще один человек погиб, его тело было найдено под завалами.

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