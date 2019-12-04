«Уговорил Кастро отпустить заключенных – и отдыхаю в Мексике бесплатно»: откровенное интервью Шушкевича перед 85-летием

Первый руководитель независимой Беларуси рассказал «КП в Беларуси», почему нет денег на юбилей, как не впасть в уныние, что не простит Горбачеву, за что благодарен Клинтону и чем похож на Черчилля.

— Станислав Станиславович, все чаще слышу, что вас называют вошедшим в историю героем, разрушившим СССР. Как часто вы себя им чувствовали?

— Никогда. Иногда чувствовал удачу, но чаще преследовали неудачи. Потом — хоп, вывернусь, и все неудачи перекрыты. Буквально с детства. Например, попадаю в пионерлагерь, где меня избирают председателем совета отряда. Герой! А потом…

Противно — все могут хоть чуть-чуть быть сорванцами, а я должен показывать пример благоразумия. И я уже все готов бросить. А бросить — это же признать себя неудачником.

Чтобы защитить докторскую диссертацию, я подался в Москву — в Минске у меня было слишком много недоброжелателей. Для того чтобы быть избранным в Академию (наук БССР. — Ред.), надо было поклясться в верности той же не очень, по моему мнению, приличной компании. Но я сохранил достоинство.

— Кто у вас тут герой? — с чашкой ароматного кофе и имбирным печеньем на подносе заходит в комнату супруга Ирина.

— Дай уже и мне кофе! — обращается к жене политик. — Нет у меня давления… Дело в том, что первый замер у меня всегда большой, а потом снижается.

Но супруга, видя цифры на тонометре, заменяет кофе напитком без кофеина.

— И с этой женщиной я прожил 43 года! А сколько я с ней прошел испытаний… — недоволен политик.

— Бурчит с утра до вечера, еще и ночью, даже во сне, — лишь улыбается Ирина.

«В Верховном Совете был сначала героем, а потом негодяем»

— А в Верховном Совете вы сначала стали героем, а потом…

— …негодяем. Потому что против меня восстало партийное большинство, но я их все равно объегорил, провернул все так, чтобы в Беларусь состоялся визит Клинтона.

Президент США пробыл в Минске всего 6 часов, но приоткрыл Беларусь миру: побывал в Куропатах, на площади Победы, Хиллари поехала в минские больницы, привезла гуманитарную помощь, лекарства. Визит состоялся 15 января 1994 года, а 26 января меня убрали. Зато Клинтон в 2009-м прислал мне поздравление с 75-летием.

Героем я себя не чувствовал никогда, потому что каждый раз знал, как можно было поступить лучше — пожалуй, кроме визита Клинтона и констатации распада СССР.

По поводу СССР лучше всего сказали шведы в своей секретной, а после опубликованной переписке: «Беловежское соглашение — шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия». Подкопаться невозможно.

Но были у меня и ошибки. Например, когда меня за придуманный ящик гвоздей обвинили в коррупции. Если бы дело было сейчас — я бы элементарно это отверг, сказал бы: «Снимите с меня депутатскую неприкосновенность и поручите генпрокурору проверить так называемые факты».

— По прошествии времени кажется: и чего вы там с этим Верховным Советом бодались? Может, надо было как-то по-хитрому лавировать?

— Надо было! Но единственной нормально организованной структурой противодействия была фракция Белорусского народного фронта — порядка 30 человек. Правда, они призывали к демократии, а у самих в секции демократии не было. Что сказал Зенон (Позняк. — Ред.) — то свято. Когда начались выборы 13-го созыва, я был кандидатом в депутаты в том же округе, что и на прежних выборах.

И хоть из меня тогда слепили коррупционера с антирепутацией, меня избрали 76% голосов. Для БНФ я был оскорблением — они не ожидали, что кто-то, кроме них, может говорить по-белорусски.

А я с 4 лет писал отцу письма на белорусском — когда его ни за что, как врага народа, посадили вначале на 10 лет, а потом еще 10 добавили. Но вообще за то, что его раньше других осудили, нужно благодарить судьбу. Потом по этой статье расстреливали, а отец уже был в Сибири…

«Горбачев виноват в том, что болели белорусские дети»

— Советская власть была очень простой, с точки зрения политологии нужно было соблюдать только один принцип: «Ты начальник, я дурак». Показательный пример — Чернобыль. Говорили не паниковать, что это не ядерная катастрофа, а всего лишь взрыв водорода. Горбачев виноват в том, что белорусские дети — слава Богу, не так много — заболели раком щитовидки. Его выступление 14 мая 1986 года — позор, и он до сих пор не покаялся в этом.

Если же взять пример Польши, которая в начале 90-х была в худшем положении, чем мы, то в стране нашлись лидеры, которые объединили поляков под лозунгом: «Мы должны претерпеть преобразования! Станет хуже, но потом мы вылечимся от этого и расцветем». У них были люди, которых уважала вся Польша: Ян Павел II, Лех Валенса, Бальцерович, много других, известных в отдельных регионах. И сегодня Польша процветает.

— Что ж вы не стали таким лидером для белорусов?

— Но вы же видите, в чем меня дружно начали обвинять — якобы за коррупцию отстранили от должности. Если Леха Валенсу поддержала вся Польша, меня даже оппозиция не поддержала.

— Вините белорусов в разрозненности?

— Беларусь слишком пострадала от российской колониальной политики и от войн, которые она не начинала. То немцы придут, то поляки, то русские, и все одно говорят: «Да какие вы белорусы?» Вот мы и стали «тутэйшыя», Янка Купала хорошо это показал. Через территорию Беларуси прошла уйма войн. Историки посчитали, что каждые 8 лет через нашу страну прокатывалась война, которая уносила до половины жизней белорусов.

«Я обнаружил, что у Фиделя Кастро каблуки сантиметров 12»

— Поэтому у нас сейчас есть население Беларуси, около 10 миллионов человек, и есть народ, он гораздо меньше, но знает свою настоящую историю. Правильно сказал Черчилль, что народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего.

Я что могу в этом направлении — делаю: читаю лекции, провожу встречи, как в стране, так и за границей. Пока было здоровье, много ездил по приглашениям с просьбой прочесть лекции. Да и для жизни моей это было необходимым: гонорар позволял забыть о том, что своим указом Лукашенко обнулил мою весьма приличную пенсию за особые заслуги перед белорусским народом.

Случался и очень большой гонорар: за цикл лекций в Южной Японии я купил жене новый японский автомобиль. Как у работающего пенсионера у меня нечего было высчитывать из пенсии на родине — пенсия на тот момент была 30 центов, я получал ее порядка 10 лет, сейчас – около 600 рублей.

— Вы кажетесь активным, бодрым, как дожить таким до 85?

— Лев Толстой, начиная с 39 лет, планы на завтра обозначал ЕБЖ — если буду жив. И я начинаю с КБЖ — «калі буду жывы». Если получится дотянуть до 85 (юбилей Шушкевича 15 декабря. — Ред.) — буду очень рад.

Вы удивитесь, но 2017, 2018 и 2019 Новый год мы с женой встречали в Мексике. Там же планируем встретить и 2020-й. Приглашение с гарантией оплаты всех наших расходов уже получили. Так меня благодарят за то, что когда-то я написал письмо Фиделю Кастро с просьбой освободить нескольких политзаключенных.

— Вы были знакомы с Кастро?

— Да, мы общались в 1993 году на экологическом конгрессе в Рио-де-Жанейро. Наша встреча была запоминающейся, я ему сказал: «Для меня вы настоящий герой! Я прочел вашу статью «История меня оправдает». Он был приятно удивлен. Кастро меня усадил на стул, не позволил вставать, а сам рядом дефилировал. И я обнаружил, что у него каблуки высотой сантиметров 12. Мало ему было собственного роста — каблуки делали величественнее.

— Только Кастро для вас герой или другие диктаторы тоже?

— Еще совсем недавно я бы ответил вам однозначно: все диктаторы — очень плохо! Но факты обязывают вспомнить, что далеко не все правила без исключений.

«Чтобы сделать нормальный юбилей, у меня нет денег»

— Как планируете праздновать 85-летие?

— В молодости я ставил себе задачу дожить до 2000 года (смеется). И вот почти 85… Хорошо было бы сбежать куда-нибудь в тихое место, но есть вопросы по здоровью. Если честно, чтобы сделать нормальный юбилей, у меня нет денег, это недостижимые суммы.

— А как же слухи о том, что Шушкевич — олигарх?

— Раз такое говорят, перечислю источники моих доходов за всю жизнь. Зарплата, гонорары за лекции и издание книг, пенсия, Государственная премия БССР, премия СМ СССР, премия имени Яна Новака Ёзераньского (Вроцлав), единственный мой личный грант на написание книги «Неокоммунизм в Беларуси».

75-летие мне помогли отметить друзья. Потом они предложили мне так же встретить 80-летие, разослали приглашения, но вместо юбилея я попал с сердцем в реанимацию. Поэтому сейчас ничего не планирую.

Были моменты, когда думал: ну его к черту — ходить тяжело, буду сидеть. Потом расходишься, думаешь — чего дурачился? Позавчера жена уехала, а я сходил в гипермаркет и обратно со своим кием – так я называю трость.

Жена говорит: «Почему не взял скандинавские палки? С ними будешь в нормальной форме». Но в нормальной мне уже трудно быть. Как говорил Черчилль: «Не боюсь дряхлости физической. Боюсь дряхлости умственной».

— Что вам помогает не впасть в уныние?

— Надо придумать, что ты хочешь сделать, и делать это. Не люблю всяких прогулок, скандинавских палок, но я нахожу что-нибудь, что требует от меня физических затрат. Сейчас на даче физической работой уже сложно заниматься, поэтому нужно изменить стиль и заняться гимнастикой или зарядкой, а я никогда не делал этих нелепых упражнений. Раньше мне хотелось выпить и расслабиться. А сейчас понимаете какая беда — выпить сердце не позволяет, поэтому расслабляюсь по инерции, как раньше расслаблялся, выпив рюмку коньяку.

«Ельцин и Трамп войдут в историю»

— На ваш взгляд, кто из современных политиков войдет в историю?

— Ельцин, однозначно! Думаю, Трамп войдет, он не такой, как остальные, хотя многие мои друзья его ненавидят. Клинтон вошел…

— Ага, с Моникой Левински.

— Хотя бы и с Моникой (улыбается). Но Трамп точно войдет, потому что экономика рванула вверх. А знаете моих кумиров? Это Черчилль, Бисмарк, можно было бы назвать и пару россиян, но у каждого наряду с хорошим было плохое.

— Вы сейчас с Черчиллем даже похожи, еще бы сигару…

— У меня и кличка Черчилль, когда я с кием хожу. А вот не курю уже 43 года.

— Интересно, как бы Черчилль оценил происходящее в Украине?

— Неделю назад в Украине я встречался с Ющенко и Кучмой. Считаю, что нет совести у великой России по отношению к Украине. Видимо, следуя всеми способами фразе Бжезиньского, что Россия не может быть империей без Украины, власти России восприняли это как руководство к действию. Нападки на Украину продолжаются — это и Донбасс, и Луганск, и Крым, Приднестровье. Главный субъект, порождающий сложности, — на мой взгляд, это Россия, хоть она не признает себя виноватой и отказывается быть субъектом переговоров по этим вопросам.

— Некоторые считают, что во всем виноваты бандеровцы.

— Есть много документов, подтверждающих как преступность Бандеры, так и его национальный патриотизм. Поляки на такое ощетиниваются — он плохо поступал по отношению к польскому населению. А мой кумир Ющенко дал ему героя Украины. Я думаю, это ошибка.

Шатает украинцев, народ очень противоречив в понимании, что такое национальный патриотизм. От гоголевского Тараса Бульбы до советских героев Второй мировой войны — разное понимание. И нет авторитета, которому бы поверило большинство населения…

В Донбассе убиты более 13 тысяч человек — больше, чем погибло советских граждан в Афганистане. Или возьмем Крым: «зеленые человечки» — это полное нарушение ратифицированного Россией Беловежского соглашения о неприкосновенности границ и уважения территориальной целостности.

Очень многие российские интеллигенты, мои хорошие знакомые, поддерживают аннексию Крыма. Где ваша совесть, друзья мои?

Такое не должна позволять себе просто цивилизованная страна, тем более страна с ядерным оружием, весомую часть которого ей подарила Украина.

К сожалению, человеческое озлобление и у нас приближается к критической отметке. Поэтому очень важно сохранить спокойствие и встать на путь приближения к меритократии — власти достойных. И есть лишь один путь — настоящая демократия, справедливые выборы. Любое иное грозит перерастанием озлобления в озверение. А это очень опасно.

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ДОСЬЕ «КП»

Станислав Станиславович ШУШКЕВИЧ родился 15 декабря 1934 года.

Доктор наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси. Работал инженером, проректором по научной работе Минского радиотехнического института, завкафедрой ядерной физики, а затем проректором БГУ.

В должности председателя Верховного Совета БССР вместе с Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком подписал Беловежское соглашение о создании СНГ.

Баллотировался на выборах первого президента Беларуси.

Женат, имеет дочь от первого брака и сына от второго.