Ольга Булава Фото: Miss Universe 28-летняя Ольга Булава (Olga Bulawa) будет представлять Польшу.

В преддверии конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019» 13 участниц показали свою внешность без макияжа. Их снимки опубликованы на сайте издания The Insider, пишет «Лента.ру».

В фотосъемке поучаствовали участницы из Польши, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, Южно-Африканской республики, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили, Грузии и Израиля.

Вот некоторые из них.

Участницы «Мисс Вселенная 2019» показали себя без косметики
Бебиана Мангал
Фото: Miss Universe
23-летняя Бебиана Мангал (Bebiana Mangal) представляет Сент-Люсию.
Участницы «Мисс Вселенная 2019» показали себя без косметики
Селла Шарлин Фото: Miss Universe 23-летняя Селла Шарлин (Sella Sharlin) выступает на конкурсе от Израиля.
Участницы «Мисс Вселенная 2019» показали себя без косметики
Яна Тикл Гарсия, Ямайка
Фото: Miss Universe
Участницы «Мисс Вселенная 2019» показали себя без косметики
Тареа Стурруп, Багамские острова
Фото: Miss Universe
Участницы «Мисс Вселенная 2019» показали себя без косметики
Тереза Руглио, Мальта
Фото: Miss Universe

В воскресенье, 8 декабря, 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира будут соревноваться за звание «Мисс Вселенная 2019». Конкурс пройдет в американском городе Атланта, штат Джорджия.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА