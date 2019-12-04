В Минфине рассчитывают, что среднемесячное увеличение зарплаты составит около 80 рублей в расчете на одного бюджетника по сравнению со средней зарплатой этого года.

«В целом же средняя зарплата бюджетника в следующем году превысит 920 рублей», — заявил министр финансов Максим Ермолович, передает БЕЛТА.

Опережающими темпами планируется повышать зарплату в здравоохранении, а также поднимать зарплаты в сфере образования, подтягивать другие низкооплачиваемые категории населения, отметил министр.

В предыдущие годы рост зарплат бюджетников отставал от темпов роста зарплаты в целом в экономике, подчеркнул он.

«Это отставание необходимо наверстывать, тем более, необходимо решать задачу по обеспечению соотношения зарплаты в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%», — сказал Максим Ермолович.