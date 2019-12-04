Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России отменила ограничения на поставки молока с 32 предприятий Беларуси, пишут Naviny.by.

Решение было принято после проведенной работы Россельхознадзора с белорусской ветеринарной службой, а также по итогам телефонных переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иваном Смильгинем. Такая информация появилась на сайте ведомства.

В ведомстве заверили, что работа по снятию ограничительных мер на импорт белорусской продукции животного происхождения продолжится.